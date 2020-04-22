Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

"Стоимость сорта в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении уменьшилась на 5,92 доллара за баррель, до 11,59 доллара за баррель (CIF Роттердам)", — говорится в релизе.
В агентстве отметили, что наиболее низкую цену зафиксировали 1 апреля, тогда за меру российской нефти предлагали 10,54 доллара. Это значение стало минимальным с марта 1999 года.
Мировые цены на энергоносители продолжают падать, утром стоимость североморской смеси Brent опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель. В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории ушли в минус (позже отыгрались).
Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение цен на нефть из-за обвала спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.
21 апреля, 12:35Кто уронил нефть: почему цены опустились ниже нуля