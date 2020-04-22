Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

"Стоимость сорта в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении уменьшилась на 5,92 доллара за баррель, до 11,59 доллара за баррель (CIF Роттердам)", — говорится в релизе.

В агентстве отметили, что наиболее низкую цену зафиксировали 1 апреля, тогда за меру российской нефти предлагали 10,54 доллара. Это значение стало минимальным с марта 1999 года.