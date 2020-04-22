В Кремле прокомментировали заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам

"Да, безусловно. Мнение Грефа очень авторитетно. Вы знаете, что он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента, которая уже формулирована", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видели ли в Кремле такую оценку и как могут прокомментировать высказывание Грефа.