В Кремле прокомментировали заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф является экспертом в области экономики, его мнение авторитетно, однако инициатива по введению налога на доходы по вкладам исходила от правительства и главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Греф ранее выступил против введения налога на доходы по вкладам, заявив, что проблемы его администрирования и негативного эффекта превышают потенциальный плюс от сбора этого налога.
"Да, безусловно. Мнение Грефа очень авторитетно. Вы знаете, что он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента, которая уже формулирована", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видели ли в Кремле такую оценку и как могут прокомментировать высказывание Грефа.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей).
Новый порядок заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.