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2020-04-22T13:02
https://ria.ru/20200422/1570404606.html
В Кремле прокомментировали заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам

13:02 22.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф является экспертом в области экономики, его мнение авторитетно, однако инициатива по введению налога на доходы по вкладам исходила от правительства и главы государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Греф ранее выступил против введения налога на доходы по вкладам, заявив, что проблемы его администрирования и негативного эффекта превышают потенциальный плюс от сбора этого налога.
"Да, безусловно. Мнение Грефа очень авторитетно. Вы знаете, что он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента, которая уже формулирована", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видели ли в Кремле такую оценку и как могут прокомментировать высказывание Грефа.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей).
Новый порядок заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита INCOSAI в Москве
21 апреля, 15:29
Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности
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Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинГерман ГрефЭкономика
Популярные комментарии
Греф один из немногих среди ближнего круга, кто способен рационально оценивать действительность. Кто-нибудь может понять, зачем тогда придумали ИИС с налоговым вычетом? Очевидно в тот раз к нему заходил другой специалист и тоже убедил, но в обратном.
22 апреля, 14:04
ССЕА
2641009
Я тоже не против чтобы облагались вклады, но только не за счет бедных раздать сверхбедным. Облагать надо от 10 миллионов.
22 апреля, 16:44
Дмитрий Прокофьев
2510006
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