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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T13:01
https://ria.ru/20200422/1570404541.html
В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569069433_0:294:3117:2047_1036x0_80_0_0_2d28ab69cd26c988bb91369974892118.jpg
РИА Новости

В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса

13:02 22.04.2020
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© REUTERS / Yves HermanМедики доставляют пациента в больницу в бельгийском Льеже
Медики доставляют пациента в больницу в бельгийском Льеже
© REUTERS / Yves Herman
Медики доставляют пациента в больницу в бельгийском Льеже. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Бельгия преодолела пик смертности от коронавируса, он пришелся на 12 апреля, сообщили в среду в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
За сутки зафиксированы 266 новых летальных исхода, общее число погибших с начала вспышки составляет на сегодня 6262. В число скончавшихся от коронавируса в Бельгии записывают как пациентов с подтвержденным тестами диагнозом, так и подозрения на коронавирус.
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"Мы преодолели пик смертности от коронавируса, он пришелся на 12 апреля. Также стабилизировалась ситуация с числом госпитализированных. Но число заболевших продолжает увеличиваться, поэтому соблюдение мер социальной изоляции необходимо", - сказал представитель кризисного штаба.
Медики отмечают устойчивую положительную динамику сокращения как числа госпитализированных с коронавирусом, так и числа пациентов в отделениях интенсивной терапии и нуждающихся в дополнительном получении кислорода.
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За минувшие 24 часа зафиксированы еще 933 новых случая заражения, число зараженных на сегодня составляет 41 889 человек. В стране проведены более 170 тысяч тестов.
В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Ожидается, что с начала мая страна начнет поэтапный выход из карантина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБельгияВ мире
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