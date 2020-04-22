В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Бельгия преодолела пик смертности от коронавируса , он пришелся на 12 апреля, сообщили в среду в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

За сутки зафиксированы 266 новых летальных исхода, общее число погибших с начала вспышки составляет на сегодня 6262. В число скончавшихся от коронавируса в Бельгии записывают как пациентов с подтвержденным тестами диагнозом, так и подозрения на коронавирус.

"Мы преодолели пик смертности от коронавируса, он пришелся на 12 апреля. Также стабилизировалась ситуация с числом госпитализированных. Но число заболевших продолжает увеличиваться, поэтому соблюдение мер социальной изоляции необходимо", - сказал представитель кризисного штаба.

Медики отмечают устойчивую положительную динамику сокращения как числа госпитализированных с коронавирусом, так и числа пациентов в отделениях интенсивной терапии и нуждающихся в дополнительном получении кислорода.

За минувшие 24 часа зафиксированы еще 933 новых случая заражения, число зараженных на сегодня составляет 41 889 человек. В стране проведены более 170 тысяч тестов.

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Ожидается, что с начала мая страна начнет поэтапный выход из карантина.