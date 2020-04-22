В КБР рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

НАЛЬЧИК, 22 апр - РИА Новости. Число новых случаев заболевания Число новых случаев заболевания коронавирусом Кабардино-Балкарии за сутки выросло на 23, общее количество заболевших в республике составило 193 человека, выздоровели еще четыре пациента, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 170 случаев коронавирусной инфекции, четверо пациентов - в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровели 11 человек. В республике введен режим полной самоизоляции до 30 апреля.

"За сутки выявлено 23 новых больных, всего зарегистрировано 193 подтвержденных случая заражения COVID-19. Выздоровели за сутки четыре пациента, которые переносили болезнь в легкой форме, всего выздоровевших – 15 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за сутки госпитализировано шесть человек, всего в двух госпиталях находятся 95 человек, в том числе двое детей. "Один ребенок переведен из госпиталя на амбулаторное лечение", - уточнили в штабе.

В реанимации по прежнему находятся 11 человек, из которых четверо – на аппаратах ИВЛ.

"Под амбулаторным наблюдением сейчас 98 человек, в том числе 21 ребенок, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением остается 1293 человека, имевших контакты с зараженными людьми", - добавил собеседник агентства.