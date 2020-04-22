В Москве задержали около 15 автомобилистов с COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 15 автомобилистов с COVID-19 и контактных задержали и отправили в больницы в Москве, их машины эвакуировали на стоянку, сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"Почти 15 автомобилистов было задержано сотрудниками полиции и Московской административной дорожной инспекцией в Москве. Эти автомобили были перемещены на специальную стоянку, а самих владельцев отвезли на скорой в медучреждения", - сообщил Ликсутов.
Ранее заммэра сообщил, что около 5,6 тысячи автомобилей без пропуска было зафиксировано в Москве утром 22 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.