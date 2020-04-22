В Москве задержали около 15 автомобилистов с COVID-19

"Почти 15 автомобилистов было задержано сотрудниками полиции и Московской административной дорожной инспекцией в Москве. Эти автомобили были перемещены на специальную стоянку, а самих владельцев отвезли на скорой в медучреждения", - сообщил Ликсутов.