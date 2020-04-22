Тверской роддом получит новую медаппаратуру

ТВЕРЬ, 22 апр – РИА Новости. Роддом в Твери, где в рамках работы по противодействию распространения коронавируса создаются специализированные боксы для рожениц, получит новое медоборудование, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Задачу по созданию специализированных боксов для оказания услуг родовспоможения для беременных с подтвержденным коронавирусом поставил перед Министерством здравоохранения региона Губернатор Игорь Руденя. Для учреждения приобретут 35 единиц необходимого для новорожденных детей оборудования, На эти цели планируется направить порядка 35 миллионов рублей.
Пресс-служба напоминает, что Тверской области из резервного фонда правительства РФ на развертывание и оснащение госпитального фонда для лечения инфицированных коронавирусом вторым траншем выделены 235 миллионов рублей. Ранее региону на эти цели были перечислены 269 миллионов рублей.
Всего для медицинских учреждений за счет областных и федеральных средств приобретают более 1600 единиц оборудования.