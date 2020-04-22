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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-04-22T12:58
https://ria.ru/20200422/1570404344.html
Тверской роддом получит новую медаппаратуру
https://cdn21.img.ria.ru/images/151364/07/1513640795_0:284:3043:1996_1036x0_80_0_0_32802f16105d7b1eb1796ce67dfc61e7.jpg
РИА Новости

Тверской роддом получит новую медаппаратуру

12:58 22.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПалата в роддоме
Палата в роддоме
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 22 апр – РИА Новости. Роддом в Твери, где в рамках работы по противодействию распространения коронавируса создаются специализированные боксы для рожениц, получит новое медоборудование, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Задачу по созданию специализированных боксов для оказания услуг родовспоможения для беременных с подтвержденным коронавирусом поставил перед Министерством здравоохранения региона Губернатор Игорь Руденя. Для учреждения приобретут 35 единиц необходимого для новорожденных детей оборудования, На эти цели планируется направить порядка 35 миллионов рублей.
Пресс-служба напоминает, что Тверской области из резервного фонда правительства РФ на развертывание и оснащение госпитального фонда для лечения инфицированных коронавирусом вторым траншем выделены 235 миллионов рублей. Ранее региону на эти цели были перечислены 269 миллионов рублей.
Всего для медицинских учреждений за счет областных и федеральных средств приобретают более 1600 единиц оборудования. 
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