Тверской роддом получит новую медаппаратуру

Пресс-служба напоминает, что Тверской области из резервного фонда правительства РФ на развертывание и оснащение госпитального фонда для лечения инфицированных коронавирусом вторым траншем выделены 235 миллионов рублей. Ранее региону на эти цели были перечислены 269 миллионов рублей.