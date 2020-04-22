В Кремле прокомментировали сообщения о нехватке средств защиты для врачей

"Очевидно, что в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. И все мы знаем, что ежедневно ведется работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать и чтобы вообще исключить возможность дефицита средств защиты прежде всего для врачей, для медиков, которые работают на фронте борьбы с коронавирусом. Конечно же, врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах. В каждом регионе есть министерство здравоохранения, и оно должно получать объективную информацию из медицинских учреждений. Это в обязательном порядке", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях врачей в регионах о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом.