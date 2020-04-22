В Кировской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 52 жителей Кировской области , среди них группа вахтовиков, результаты анализов которых пришли в один день, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 226 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18 излечившихся пациентов выписаны из больницы, три человека скончались.

"По состоянию на утро 22 апреля в Кировской области выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Прирост связан с тем, что анализы одной из групп вернувшихся из Москвы вахтовиков стали известны в один день. Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе составляет 278 человек", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Отмечается, что возвращение вахтовиков в регион находится на особом контроле Роспотребнадзора и минздрава Кировской области, а также руководителей районов, куда они возвращаются. По прибытию граждане сообщают о своем приезде и отправляются на двухнедельный карантин.

"Всем пациентам организовано медицинское наблюдение и лечение в полном объеме. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Из инфекционного госпиталя выписаны еще два пациента. Таким образом, число выздоровевших увеличилось до 20 человек", - подчеркивается в сообщении.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 3931 взрослый и 293 ребенка. Сняты с наблюдения 4497 человек, в том числе 448 детей.