В Одноклассниках появилась возможность запускать трансляции видеозвонков

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Одноклассниках появилась возможность выйти в прямой эфир в режиме видеозвонка. Теперь с помощью звонков один на один, узким кругом или расширенным до 100 участников пользователи могут проводить прямые эфиры в своем личном профиле или группе.

Звонки в ОК станут не только местом для общения, но и помогут решить в онлайне задачи по работе.

При этом авторы трансляции звонка смогут разграничивать доступ к просмотру: для всех пользователей соцсети, только для друзей или участников группы, либо в формате приватной трансляции с доступом по ссылке.

Для удобства последующего просмотра для тех, кто не успел подключиться к групповому видеозвонку, ОК предусмотрели в своей платформе функцию записи звонков с возможностью дальнейшей публикации видеороликов в соцсети с теми же настройками приватности, что и при трансляции.

Опубликовать запись звонка или создать трансляцию можно как от личного профиля, так и от имени группы.