В Кремле рассказали о контактах с Китаем по борьбе с коронавирусом

"Что касается Китайской Народной Республики, то наши специалисты находятся в постоянном контакте, происходит обмен информации. Вы знаете, что и китайцы работают над своими вакцинами, у нас продвигается процесс по разным направлениям. И в целом ситуация требует международного взаимодействия. С китайцами у нас очень хороший, традиционно партнерский диалог, который мы будем поддерживать. Недавно это было подтверждено, политическая воля для этого была подтверждена в ходе беседы президента (России Владимира) Путина и председателя (КНР) Си (Цзиньпина)", - рассказал Песков.