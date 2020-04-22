В Кремле прокомментировали сообщения о происхождении коронавируса

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Кремле считают непозволительным оперировать бездоказательными обвинениями в чей-либо адрес по поводу искусственного происхождения COVID-19, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации ... оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - рассказал Песков, комментируя заявления ряда экспертов о якобы искусственном происхождении коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.