В Кремле прокомментировали сообщения о происхождении коронавируса

"В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации ... оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - рассказал Песков, комментируя заявления ряда экспертов о якобы искусственном происхождении коронавируса.