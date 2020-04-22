В Кремле рассказали о подготовке видеоконференции "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Подготовка к встрече лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции ведется, идет работа по дипломатическим каналам по согласованию возможного совместного документа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров стран – постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции.
"В традиционном режиме для нашего времени видеоконференция. Вы знаете, что была инициатива президента Франции Макрона, он предложил эту инициативу президенту во время телефонного разговора. Сейчас работают дипломаты всех стран также по видеоконференции, идет работа над согласованием возможного документа совместного. Когда появится конкретика, то сразу мы об этом сообщим. Но действительно такая подготовка ведется", - сказал Песков журналистам.