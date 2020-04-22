В Кремле рассказали о подготовке видеоконференции "пятерки" СБ ООН

"В традиционном режиме для нашего времени видеоконференция. Вы знаете, что была инициатива президента Франции Макрона, он предложил эту инициативу президенту во время телефонного разговора. Сейчас работают дипломаты всех стран также по видеоконференции, идет работа над согласованием возможного документа совместного. Когда появится конкретика, то сразу мы об этом сообщим. Но действительно такая подготовка ведется", - сказал Песков журналистам.