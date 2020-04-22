Путин отменил НДФЛ с выплат медикам за работу с больными COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ освобождает от НДФЛ денежные выплаты стимулирующего характера из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией.
Закон, содержащий также и нормы о налоговых стимулах для компаний, покупающих средства защиты от COVID-19, должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.
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О необходимости освобождения выплат медикам за работу с больными коронавирусом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин. По его словам, "нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки, "чистыми".
Для врачей, непосредственно работающих в больницах с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, среднего медперсонала - 50 тысяч, младшего медперсонала - 25 тысяч. Для врачей скорой помощи в этом случае доплата составит 50 тысяч рублей в месяц, а для среднего и младшего медперсонала - 25 тысяч.
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