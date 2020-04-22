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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T12:50
https://ria.ru/20200422/1570403832.html
Путин отменил НДФЛ с выплат медикам за работу с больными COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652589_286:539:2969:2048_1036x0_80_0_0_b09a9a603ffd73d54ff544356364c481.jpg
РИА Новости

Путин отменил НДФЛ с выплат медикам за работу с больными COVID-19

12:50 22.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ освобождает от НДФЛ денежные выплаты стимулирующего характера из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией.
Закон, содержащий также и нормы о налоговых стимулах для компаний, покупающих средства защиты от COVID-19, должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.
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6 апреля, 10:40
О необходимости освобождения выплат медикам за работу с больными коронавирусом 15 апреля заявил президент России Владимир Путин. По его словам, "нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки, "чистыми".
Для врачей, непосредственно работающих в больницах с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, среднего медперсонала - 50 тысяч, младшего медперсонала - 25 тысяч. Для врачей скорой помощи в этом случае доплата составит 50 тысяч рублей в месяц, а для среднего и младшего медперсонала - 25 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинОбщество
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