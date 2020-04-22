Акция "Бессмертный полк" пройдет в Вологде в новом формате

ВОЛОГДА, 22 апр – РИА Новости. Ветераны войны Череповца выступили с инициативой провести акцию "Бессмертный полк" в День Победы в новом формате - на балконах и в окнах квартир, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, поддержавший это начинание.
Активисты череповецкой общественной организации "Дети войны" предложили не отменять "Бессмертный полк", а провести его в новом формате, с соблюдением режима самоизоляции. По задумке ветеранов в День Победы – 9 мая - жители области в одно и то же условленное время выйдут на балконы и подойдут к окнам своих домов с традиционными портретами героев-победителей.
"Поддерживаю акцию выйти с портретами своих героев на балконы и к окнам",- написал губернатор на своей страничке в социальной сети. Как руководитель регионального оргкомитета по подготовке к празднованию глава региона также предложил для поддержания праздничного настроения использовать громкоговорители на улицах сел и городов. Сейчас они предупреждают людей о соблюдении режима самоизоляции, а в День Победы будут использованы для трансляции песен военных лет. Будем подпевать всей областью!" - предложил Кувшинников.
Накануне на оперативном совещании в правительстве области губернатор подчеркнул, что многие мемориальные и праздничные мероприятия будут адаптированы к условиям карантина и переведены в дистанционный формат. Среди них как общероссийские акции "Сад Памяти" и "Лица Победы", так и региональные "Сохраняя Память" и "Электронная Книга памяти Вологодской области". Кроме того, благоустройство площадей и парков, воинских памятников и захоронений будет продолжено с соблюдением всех требований санитарной безопасности.