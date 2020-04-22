Акция "Бессмертный полк" пройдет в Вологде в новом формате

"Поддерживаю акцию выйти с портретами своих героев на балконы и к окнам",- написал губернатор на своей страничке в социальной сети. Как руководитель регионального оргкомитета по подготовке к празднованию глава региона также предложил для поддержания праздничного настроения использовать громкоговорители на улицах сел и городов. Сейчас они предупреждают людей о соблюдении режима самоизоляции, а в День Победы будут использованы для трансляции песен военных лет. Будем подпевать всей областью!" - предложил Кувшинников.