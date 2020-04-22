Песков: публикация в СМИ любых фейков уничтожает реноме изданий

"Мы считаем, что это, особенно в такие нелегкие моменты, в целом очень плохая, негативная практика, которая, конечно, не добавляет, особенно когда речь идет о публикации действительно ложной информации, это никоим образом не поднимает реноме издания. Наоборот, уничтожает их реноме", - добавил он.