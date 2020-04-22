В МЧС предупредили о штормовом ветре в Москве

Вид на Москву-реку и Кремль

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Москве ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

До этого прогнозировались порывы до 20 метров в секунду, впоследствии прогноз пришлось пересмотреть.

"С 12.00 до 17.00 22 апреля в Москве ожидается очень сильный северный ветер, с порывами 18-23 метра в секунду", - сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.