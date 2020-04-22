В МЧС предупредили о штормовом ветре в Москве

До этого прогнозировались порывы до 20 метров в секунду, впоследствии прогноз пришлось пересмотреть.
"С 12.00 до 17.00 22 апреля в Москве ожидается очень сильный северный ветер, с порывами 18-23 метра в секунду", - сказал собеседник агентства.
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Согласно шкале Бофорта, скорость ветра в 20,8-24,4 метров в секунду классифицируется как штормовая. Для сравнения, ураганной считается скорость от 33 метров в секунду.