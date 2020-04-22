Путин подписал закон об улучшении механизма гарантийной поддержки

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм государственной и муниципальной гарантийной поддержки, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ направлен на совершенствование механизма государственных гарантий как мер антикризисной поддержки и предусматривает целый ряд положений, которые повышают эффективность этого инструмента как для кредитных организаций, так и для предприятий, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
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В целях расширения гарантийной поддержки экспорта закон создает возможность предоставления госгарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной, но и любой другой продукции (товаров, работ, услуг), в том числе сельхозназначения. Также устанавливается возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной или муниципальной гарантии.
До принятия закона предоставление государственных и муниципальных гарантий, за исключением госгарантий РФ, предоставляемых в целях поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг), не допускалось в обеспечение исполнения обязательств иностранных юрлиц, в том числе офшорных компаний. Закон также исключает слово "промышленной", разрешая тем самым предоставлять госгарантии РФ для экспорта любой продукции (товаров, работ, услуг). А правительство наделяется правом утвердить типовую форму госгарантии РФ.
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Закон также допускает исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного этой гарантией. Предполагается, что это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам-бенефициарам по гарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями ЦБ.