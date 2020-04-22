Путин подписал закон об улучшении механизма гарантийной поддержки

В целях расширения гарантийной поддержки экспорта закон создает возможность предоставления госгарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной, но и любой другой продукции (товаров, работ, услуг), в том числе сельхозназначения. Также устанавливается возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной или муниципальной гарантии.