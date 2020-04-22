Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве

В справке от 15 апреля говорится, что Заворотнюк находилась на стационарном лечении в ЦКБ при Управлении делами президента с диагнозом "глиобластома" (опухоль мозга) с 21 января 2020 года.

Как сообщалось ранее, врачи отпустили актрису домой на самоизоляцию, решив, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения.

Сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга.