За месяц на родину вернулись более 170 тысяч россиян

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 170 тысяч россиян на фоне пандемии коронавируса вернулись в РФ с 20 марта по 21 апреля, с 13 по 21 апреля авиакомпании выполнили 19 вывозных рейсов, за этот период домой вернулись 3,6 тысячи россиян, сообщает российский Минтранс.
"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. Домой вернулись 3632 россиян. Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись 170286 соотечественников", - говорится в сообщении.