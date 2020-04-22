За месяц на родину вернулись более 170 тысяч россиян

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 170 тысяч россиян на фоне пандемии коронавируса вернулись в РФ с 20 марта по 21 апреля, с 13 по 21 апреля авиакомпании выполнили 19 вывозных рейсов, за этот период домой вернулись 3,6 тысячи россиян, сообщает российский Минтранс.