В ЛНР заявили об обстреле села силовиками

ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Березовское у линии соприкосновения, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщили журналистам в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили об обстреле во вторник села Березовское со стороны ВС Украины после девяти дней тишины.
"Сегодня 22 апреля 2020 года в 10.40 (совпадает с мск) зафиксировано нарушение режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины населенного пункта Орехово по территории ЛНР в направлении населенного пункта Березовское", - сообщил представитель ЛНР в СЦКК.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, огонь велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП-2.
"В результате данного обстрела имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала", - дополнили в СЦКК.
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