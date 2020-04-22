В Приднестровье шесть пациентов излечились от коронавируса

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Еще шесть пациентов выздоровели после Еще шесть пациентов выздоровели после коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, общее число выздоровевших составило 23, сообщает в среду оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.

"Лечение успешно прошли четыре тираспольчанки в возрасте 23, 32, 34, 77 лет. В числе выздоровевших 47-летняя жительница села Ближний Хутор Слободзейского района и бендерчанка 32 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что биоматериалы пациентов из инфекционного госпиталя, состояние здоровья которых заметно улучшилось, были направлены на контрольное тестирование. Дважды подряд оно дало отрицательный результат.

По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 327 приднестровцев, 288 пациентов (из них тринадцать детей) проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишиневской больнице, 23 пациента выздоровели, 15 человек умерли (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.