Дина Гарипова рассказала, как ей помог сериал "Зулейха открывает глаза"

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Певица и победительница шоу "Голос" Дина Гарипова опубликовала в инстаграме пост, в котором рассказала, какую роль в ее жизни сыграл сериал "Зулейха открывает глаза", и как этот опыт помогает ей в записи нового альбома "Этно".
"Этот проект сыграл в моей жизни значимую роль. Он не только, как и история главной героини, дал мне сил (я, как и она, часто слышала от людей, что у меня ничего не получится) верить в лучшее, не бояться быть собой, мужественно переживать испытания и идти к цели, но и придал уверенности в моем убеждении, из-за которого я и пишу свой татарский альбом "Этно". Только сохраняя память о прошлом, у нас с вами есть будущее", – написала Гарипова.
По ее словам, доказательством этой мысли является то, что татарская народная песня "Ай, былбылым" из саундтрека зазвучала на всю страну и попала в престижные чарты.
"Теперь я с еще большим упорством буду работать над альбомом и над тем, чтобы татарские народные песни не забывались, а жили долго и передавались из поколения в поколение", – заявила певица.
На этой неделе на телеканале "Россия 1" покажут заключительные серии сериала, основанного на одноименном романе Гузель Яхиной. Главные роли в нем исполнили: Чулпан Хаматова, Евгений Морозов, Роман Мадянов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и другие.