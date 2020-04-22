Дина Гарипова рассказала, как ей помог сериал "Зулейха открывает глаза"

"Этот проект сыграл в моей жизни значимую роль. Он не только, как и история главной героини, дал мне сил (я, как и она, часто слышала от людей, что у меня ничего не получится) верить в лучшее, не бояться быть собой, мужественно переживать испытания и идти к цели, но и придал уверенности в моем убеждении, из-за которого я и пишу свой татарский альбом "Этно". Только сохраняя память о прошлом, у нас с вами есть будущее", – написала Гарипова.