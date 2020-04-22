В РИО и РВИО прокомментировали ситуацию с мероприятиями по Заксенхаузену

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Неприглашение представителей России к участию в памятных мероприятиях в Германии, посвященных 75-летию освобождения Красной армией нацистского концлагеря Заксенхаузен, и неупоминание участия советских военных в тех событиях стало продолжением линии нынешних европейских элит, направленной на прямое и грубое искажение истории Второй мировой войны, ни к чему хорошему это не приведет, говорится в совместном заявлении Российского исторического и Российского военно-исторических обществ, поступившем в РИА Новости.

Ровно 75 лет назад, 22 апреля 1945 года, передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в Ораниенбург, открыли ворота нацистского концлагеря Заксенхаузен, освободив порядка 3 тысяч оставшихся в нем заключенных. Это событие можно бесспорно поставить в один ряд с освобождением узников Освенцима , Майданека и Треблинки, отмечается в заявлении.

За все время существования Заксенхаузена с 1936 года через его застенки прошли около 200 тысяч человек – граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвертый из них погиб – был казнен или умер от пыток. Еще осенью 1941 года в Заксенхаузен прибыли 13 тысяч советских военнопленных. Все они были расстреляны или умерли от истощения. К 1944 году граждане СССР Польши составляли более 90 процентов от всех узников лагеря.

Традиция проведения ежегодных памятных мероприятий по случаю освобождения Заксенхаузена служит важным элементом немецкой культуры памяти. В этом году по причине распространения коронавирусной инфекции, существенно повлиявшей на привычный уклад жизни во многих странах, руководством Бранденбургского мемориального фонда было принято решение организовать данное мероприятие в формате онлайн, отмечается в заявлении.

В виртуальной дискуссии на официальном портале sachsenhausen-sbg.de свою точку зрения на трагические события в Заксенхаузене выразили президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли, министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович , бывшие узники концлагеря и сотрудники Бранденбургского мемориального фонда.

"Российская сторона к участию в этих памятных мероприятиях приглашена не была, а в многочисленных выступлениях высокопоставленных гостей, за исключением премьер-министра Федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, отсутствовали даже минимальные упоминания о том, что концлагерь Заксенхаузен освобождался именно частями Красной армии. Усматриваем в этом продолжение линии нынешних европейских элит, направленной на прямое и грубое искажение истории Второй мировой войны. Ни к чему хорошему такое отношение к прошлому не приведет", - говорится в заявлении.