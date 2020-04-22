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2020-04-22T12:38
https://ria.ru/20200422/1570402782.html
В РИО и РВИО прокомментировали ситуацию с мероприятиями по Заксенхаузену
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РИА Новости

В РИО и РВИО прокомментировали ситуацию с мероприятиями по Заксенхаузену

12:38 22.04.2020
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© РИА Новости . Фирсова ТатьянаЗаксенхаузен
Заксенхаузен
© РИА Новости . Фирсова Татьяна
Заксенхаузен. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Неприглашение  представителей России к участию в памятных мероприятиях в Германии, посвященных 75-летию освобождения Красной армией нацистского концлагеря Заксенхаузен, и неупоминание участия советских военных в тех событиях стало продолжением линии нынешних европейских элит, направленной на прямое и грубое искажение истории Второй мировой войны, ни к чему хорошему это не приведет, говорится в совместном заявлении Российского исторического и Российского военно-исторических обществ, поступившем в РИА Новости.
Заявление подписали председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.
Концентрационный лагерь Заксенхаузен
20 апреля, 14:12Распространение нового коронавируса
В Германии перенесли мероприятия по случаю освобождения Заксенхаузена
Ровно 75 лет назад, 22 апреля 1945 года, передовые части 1-го Белорусского фронта, с боем вошедшие в Ораниенбург, открыли ворота нацистского концлагеря Заксенхаузен, освободив порядка 3 тысяч оставшихся в нем заключенных. Это событие можно бесспорно поставить в один ряд с освобождением узников Освенцима, Майданека и Треблинки, отмечается в заявлении.
За все время существования Заксенхаузена с 1936 года через его застенки прошли около 200 тысяч человек – граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвертый из них погиб – был казнен или умер от пыток. Еще осенью 1941 года в Заксенхаузен прибыли 13 тысяч советских военнопленных. Все они были расстреляны или умерли от истощения. К 1944 году граждане СССР и Польши составляли более 90 процентов от всех узников лагеря.
Традиция проведения ежегодных памятных мероприятий по случаю освобождения Заксенхаузена служит важным элементом немецкой культуры памяти. В этом году по причине распространения коронавирусной инфекции, существенно повлиявшей на привычный уклад жизни во многих странах, руководством Бранденбургского мемориального фонда было принято решение организовать данное мероприятие в формате онлайн, отмечается в заявлении.
Концентрационный лагерь Заксенхаузен
11 апреля 2019, 10:11
Сотрудник мемориала Заксенхаузен рассказал о долге перед жертвами
В виртуальной дискуссии на официальном портале sachsenhausen-sbg.de свою точку зрения на трагические события в Заксенхаузене выразили президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли, министр иностранных дел ФРГ Хейко Маас, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, бывшие узники концлагеря и сотрудники Бранденбургского мемориального фонда.
"Российская сторона к участию в этих памятных мероприятиях приглашена не была, а в многочисленных выступлениях высокопоставленных гостей, за исключением премьер-министра Федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, отсутствовали даже минимальные упоминания о том, что концлагерь Заксенхаузен освобождался именно частями Красной армии. Усматриваем в этом продолжение линии нынешних европейских элит, направленной на прямое и грубое искажение истории Второй мировой войны. Ни к чему хорошему такое отношение к прошлому не приведет", - говорится в заявлении.
"Глубоко убеждены, что любые попытки замалчивания роли советских воинов-освободителей – не просто лживы с точки зрения исторической объективности, но и влекут за собой утрату столь дефицитного ресурса, как доверие. Вся история Второй мировой войны учит нас, что его отсутствие приводит к неспособности объединять усилия во имя преодоления реальных, по-настоящему значимых угроз", - отмечается в заявлении.
Директор германо-российского музея Берлин-Карлсхорст Йорг Морре
16 апреля, 11:0075 лет Великой Победы
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Яцек ЧапутовичРоссийское военно-историческое общество (РВИО)БранденбургРоссийское историческое обществоОсвенцимВладимир МединскийСергей НарышкинПольшаВ мире
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