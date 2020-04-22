В Германии вакцинe от COVID-19 испытают на 200 добровольцах

"В санкционированной первой части клинических испытаний 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет будут вакцинированы каждый одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины. После некоторого времени, в ходе которого вакцинированные будут находиться под наблюдением, начнется вторая часть клинических испытаний, в которых примут участие добровольцы из тех же возрастных групп", - говорится в сообщении института.