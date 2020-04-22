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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T12:48
https://ria.ru/20200422/1570402759.html
В Германии вакцинe от COVID-19 испытают на 200 добровольцах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В Германии вакцинe от COVID-19 испытают на 200 добровольцах

12:38 22.04.2020 (обновлено: 12:48 22.04.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. В первой части клинического испытания вакцины против COVID-19 в ФРГ примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, говорится в сообщении, распространенном в среду институтом вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха.
Ранее там сообщили об официальном допуске к первой серии клинических испытаний вакцины, разработанном биоинженеринговой компанией BioNTech из немецкого города Майнц.
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"В санкционированной первой части клинических испытаний 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет будут вакцинированы каждый одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины. После некоторого времени, в ходе которого вакцинированные будут находиться под наблюдением, начнется вторая часть клинических испытаний, в которых примут участие добровольцы из тех же возрастных групп", - говорится в сообщении института.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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