В Германии вакцинe от COVID-19 испытают на 200 добровольцах

БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. В первой части клинического испытания вакцины против COVID-19 в ФРГ примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, говорится в сообщении, распространенном в среду институтом вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха.
Ранее там сообщили об официальном допуске к первой серии клинических испытаний вакцины, разработанном биоинженеринговой компанией BioNTech из немецкого города Майнц.
"В санкционированной первой части клинических испытаний 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет будут вакцинированы каждый одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины. После некоторого времени, в ходе которого вакцинированные будут находиться под наблюдением, начнется вторая часть клинических испытаний, в которых примут участие добровольцы из тех же возрастных групп", - говорится в сообщении института.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.