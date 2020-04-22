Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-22T12:33
https://ria.ru/20200422/1570402414.html
МСП Банк выдал зарплатный кредит под 0% промышленной прачечной в СКФО
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544305_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e3e1c08c4d325092865fc172b84a9ae0.jpg
РИА Новости

МСП Банк выдал зарплатный кредит под 0% промышленной прачечной в СКФО

12:32 22.04.2020 (обновлено: 12:33 22.04.2020)
158
© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил одному из ведущих предприятий Северо-Кавказского округа по предоставлению услуг промышленной прачечной и химчистки 6-месячный беспроцентный кредит на 7,6 миллиона рублей для выплаты зарплат, сообщает пресс-служба банка.
Как ожидается, в результате финансовой поддержки компания "Артекс Сервис" сохранит количество занятых на производстве (сегодня в штате компании 82 человека), обеспечит высокий уровень профессионализма коллектива и качественное предоставление услуг в период восстановления спроса.
Подробнее о дополнительных мерах поддержки субъектов МСП в период распространения коронавирусной инфекции можно узнать на сайте МСП Банка и Корпорации МСП.
ООО "Артекс Сервис" предоставляет услуги в Ставропольском крае, Республике Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Ингушетия и планирует охватить Краснодарский край, Дагестан, Чечню, Южную Осетию. Основные клиенты предприятия (с объемом стирки от 500 килограммов белья в сутки и более) - больницы, крупные санатории, воинские части, гостиницы. Также компания оказывает услуги химчистки одежды и домашнего текстиля в городах регионов для частных лиц.
Баннеры МСП банка
20 апреля, 12:15
Корпорация МСП поддержала омского производителя стройматериалов
Напомним, МСП Банк с 1 апреля 2020 года запустил беспроцентный кредитный продукт для субъектов МСП, направленный на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы. Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых. Обеспечение по кредиту в формате поручительства предоставляет ВЭБ.РФ. На беспроцентные кредиты могут рассчитывать предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Продукт реализуется в рамках оперативных мер Правительства по поддержке малых и средних предприятий.
МСП Банк также готов предложить предпринимателям из пострадавших отраслей реструктуризацию действующих кредитов и кредитные каникулы.
Мужчина с ноутбуком
21 апреля, 15:13Ивановская область
Ивановские власти массово выводят МСП на площадки онлайн-торговли
000000
Корпорация МСПРеспублика ИнгушетияКраснодарский крайЮжная ОсетияЭкономика
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
08:51Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
08:50Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии
08:47Российский посол: в Китае ценят вклад СССР в победу в войне с Японией
08:45Якутия не отказывается от строительства Ленского моста
08:44Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
08:40Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае
08:38Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным
08:38Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии
08:37Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
08:35Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом
08:33В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
08:33Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных
08:28ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:27Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
08:26Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,3 тысячи
08:21Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
08:20Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
08:18Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
08:17При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
Лента новостейМолния