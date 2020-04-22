МСП Банк выдал зарплатный кредит под 0% промышленной прачечной в СКФО

ООО "Артекс Сервис" предоставляет услуги в Ставропольском крае, Республике Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Ингушетия и планирует охватить Краснодарский край, Дагестан, Чечню, Южную Осетию. Основные клиенты предприятия (с объемом стирки от 500 килограммов белья в сутки и более) - больницы, крупные санатории, воинские части, гостиницы. Также компания оказывает услуги химчистки одежды и домашнего текстиля в городах регионов для частных лиц.

Напомним, МСП Банк с 1 апреля 2020 года запустил беспроцентный кредитный продукт для субъектов МСП, направленный на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы. Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых. Обеспечение по кредиту в формате поручительства предоставляет ВЭБ.РФ. На беспроцентные кредиты могут рассчитывать предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Продукт реализуется в рамках оперативных мер Правительства по поддержке малых и средних предприятий.