Центр "Проектория" включили в список иноагентов

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Центр развития социальных инициатив "Проектория" включен в реестр иностранных агентов, сообщает в среду Минюст России.
"Двадцать второго апреля в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация Центр развития социальных инициатив "Проектория"", - говорится в сообщении.
Заявку на включение в реестр подала сама некоммерческая организация. Детали не уточняются.