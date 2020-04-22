Центр "Проектория" включили в список иноагентов

"Двадцать второго апреля в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация Центр развития социальных инициатив "Проектория"", - говорится в сообщении.