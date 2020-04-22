В Испании число жертв коронавируса достигло 21717 человек

МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса COVID-19 Испании за истекшие сутки увеличилось на 435 человек и остается в целом стабильным в последние дни.

Всего с начала эпидемии умерли 21 717 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Выявлено 208 389 случаев заболевания, из них за последние 24 часа - 4 211. Выздоровели с начала эпидемии 85 915 человек, из них за сутки – 3 401. Таким образом, активными остаются чуть более 100 тысяч случаев заболеваний.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США Италии ) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).

Министр здравоохранения Сальвадор Илья накануне подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.

В среду в конгрессе депутатов проходит заседание, по итогам которого депутаты должны проголосовать за предложение правительства об очередном продлении режима повышенной готовности – до 9 мая включительно. При этом с этого воскресенья дети до 14 лет смогут выходить на прогулки.