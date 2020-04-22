Тверских медиков-инфекционистов разместят в гостиницах

"Уже подготовлено все необходимое для врачей Твери. Медики будут проживать в хороших гостиницах, где их обеспечат питанием, там будет создана вся необходимая инфраструктура. До работы врачи и другой медицинский персонал будут ездить на специальном транспорте. Это сделано для того, чтобы обезопасить семьи медицинских работников", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя после заседания областного кабинета министров.