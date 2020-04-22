Тверских медиков-инфекционистов разместят в гостиницах

ТВЕРЬ, 22 апр - РИА Новости. Врачи и медработники, работающие в инфекционных клиниках Тверской области, будут проживать в гостиницах, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Уже подготовлено все необходимое для врачей Твери. Медики будут проживать в хороших гостиницах, где их обеспечат питанием, там будет создана вся необходимая инфраструктура. До работы врачи и другой медицинский персонал будут ездить на специальном транспорте. Это сделано для того, чтобы обезопасить семьи медицинских работников", – сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя после заседания областного кабинета министров.
Для проживания тверских медиков готовы три гостиницы.
Глава региона также поручил проработать вопрос предоставления медперсоналу мест в гостиницах в тех районах, где будут развернуты и будут действовать инфекционные больницы.
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, в регионе подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Всего на настоящее время в регионе подтверждены 356 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.