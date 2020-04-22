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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T12:25
https://ria.ru/20200422/1570401794.html
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396185_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_f28072aff8676aeb5c0656a3bb977e4c.jpg
РИА Новости

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

12:25 22.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
Так, административные дела по статье 6.3 будут возбуждать за нарушителей, у которых подозревают коронавирус, а также если они контактировали с заболевшими. Кроме того, дело заведут на тех, кто выходит из дома, а перед этим приехал из стран, где вспыхнула инфекция.
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
22 апреля, 12:01Распространение нового коронавируса
В Москве с утра зафиксировали 5,6 тысячи автомобилей без пропуска
Суды будут выписывать таким людям штраф в размере 15 тысяч рублей.
Как показывает практика, чаще всего нарушителей наказывают за отдаление от места проживания более чем на сто метров. Бывали также случаи, когда штрафовали автомобилистов, которые покинули дом без веской причины.

Причины для выхода в город

Еще один тип нарушения самоизоляции - посещение территорий общегородского значения в Москве, несоблюдение дистанции в полтора метра, а также перемещение по городу без веской причины. Разрешается посещение работы, медучреждения, магазина, выгул домашних животных не дальше ста метров от дома и вынос мусора.
Верховый суд отметил, что штраф могут назначить в течение года после нарушения.
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Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Сумма штрафа в 15 тысяч рублей по статье 6.3 является минимальной, максимум - 40 тысяч для граждан. Для должностных лиц и ИП - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч.
По части 1 статьи 20.6.1 предусмотрен штраф для граждан от одной до 30 тысяч рублей≤ для должностных лиц - от десяти до 50 тысяч, для ИП - от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.
В России число больных коронавирусом достигло 57 999 человек. С начала эпидемии в стране от инфекции умерли 513 человек, выздоровели 4 420.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Полнейшая чушь! Этих судей нужно самих судить с сажать, за то, что поддерживают антиконстимтуциооные и противозаконные меры. Нет в законе понятия САМОИЗОЛЯЦИЯ, Объявляйте ЧС. Но, т.н. ' президент" не желает брать на себя ответственность и не желает давать людям деньги. Как правило, это в итоге, заканчивается для власти очень плачевно.
22 апреля, 13:05
Vladimir Mabi
558223245
Только проблема в том, что ЧС не введён, и эти меры не законны
22 апреля, 12:59
Александр Сергеевич
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