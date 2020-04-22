Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.

Так, административные дела по статье 6.3 будут возбуждать за нарушителей, у которых подозревают коронавирус, а также если они контактировали с заболевшими. Кроме того, дело заведут на тех, кто выходит из дома, а перед этим приехал из стран, где вспыхнула инфекция.

Суды будут выписывать таким людям штраф в размере 15 тысяч рублей.

Как показывает практика, чаще всего нарушителей наказывают за отдаление от места проживания более чем на сто метров. Бывали также случаи, когда штрафовали автомобилистов, которые покинули дом без веской причины.

Причины для выхода в город

Еще один тип нарушения самоизоляции - посещение территорий общегородского значения в Москве , несоблюдение дистанции в полтора метра, а также перемещение по городу без веской причины. Разрешается посещение работы, медучреждения, магазина, выгул домашних животных не дальше ста метров от дома и вынос мусора.

Верховый суд отметил, что штраф могут назначить в течение года после нарушения.

Сумма штрафа в 15 тысяч рублей по статье 6.3 является минимальной, максимум - 40 тысяч для граждан. Для должностных лиц и ИП - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч.

По части 1 статьи 20.6.1 предусмотрен штраф для граждан от одной до 30 тысяч рублей≤ для должностных лиц - от десяти до 50 тысяч, для ИП - от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.

В России число больных коронавирусом достигло 57 999 человек. С начала эпидемии в стране от инфекции умерли 513 человек, выздоровели 4 420.