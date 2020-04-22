В наземном транспорте Москвы проверили почти 70 тысяч человек

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Почти 70 тысяч пассажиров были проверены в наземном транспорте Москвы, около 100 из них были без цифрового пропуска, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова.
"На сегодняшний день было проверено почти 70 тысяч пассажиров (наземного транспорта - ред.) — около 100 из них были без цифрового пропуска. В таких случаях ГУП "Организатор перевозок" принимает к нарушителям меры административного характера", - говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в минувшую субботу о дополнительных изменениях в пропускном режиме из-за ситуации с коронавирусом, соответствующие указы опубликованы на сайте мэра и разъяснены в его личном блоге. Кроме того, он отметил, что все временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая.
Согласно указу мэра, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, то есть только электронные карты.
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