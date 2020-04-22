В наземном транспорте Москвы проверили почти 70 тысяч человек

"На сегодняшний день было проверено почти 70 тысяч пассажиров (наземного транспорта - ред.) — около 100 из них были без цифрового пропуска. В таких случаях ГУП "Организатор перевозок" принимает к нарушителям меры административного характера", - говорится в сообщении.