В Германии одобрили первое клиническое испытание вакцины против СOVID-19

БЕРЛИН, 22 апр — РИА Новости. Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против COVID-19 в Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против COVID-19 в Германии , сообщила его пресс-служба

"Разрешение появилось в результате тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата для вакцинации. Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, Институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня", — говорится в сообщении.

В институте добавили, что тестирование потенциальных вакцин на людях — важный этап создания безопасного и эффективного препарата против COVID-19 для жителей страны и всего мира.

В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Каждого из них вакцинируют "одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины". Некоторое время все добровольцы будут находиться под наблюдением, после чего наступит второй этап испытаний.

Таким образом, это уже четвертое клиническое исследование препарата против COVID-19 для человека в мире, добавили в институте.

Как накануне сообщила в эфире радиостанции " Эхо Москвы " представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович , сегодня существует 67 прототипов вакцин от коронавируса. По ее словам, в лучшем случае понадобится от года до полутора для того, чтобы пройти все этапы клинических исследований и клинических проб и перейти к массовому производству.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 145 тысяч, умерли почти пять тысяч человек. Вылечились от инфекции более 99 тысяч пациентов.