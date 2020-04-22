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Работа информационного центра ЦИК РФ
Единый день голосования
2020-04-22T12:24
https://ria.ru/20200422/1570401661.html
В СПЧ прокомментировали идею о переносе единого дня голосования
https://cdn21.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:0:2843:1599_1036x0_80_0_0_ec703f53f2129f1da7748f9f388eeb72.jpg
РИА Новости

В СПЧ прокомментировали идею о переносе единого дня голосования

12:24 22.04.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Разговоры о переносе единого дня голосования сейчас не имеют никакой правовой основы, поскольку связанные с ним избирательные процессы ещё даже не начались, заявил член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод.
"Появляются и такие, будем говорить,  провокационные заявления относительно переноса единого дня голосования, но они абсолютно не имеют под собой никакой правовой основы, потому что, во-первых, и избирательные процессы не были ещё объявлены в связи с единым днём голосования, который должен быть в сентябре, нельзя отменять, переносить то, что в правовом пространстве не объявлено", - сказал Брод на онлайн-круглом столе  "Будущее демократии. Пандемия Covid и избирательное право".
Он назвал "правильным шагом" решение отложить как общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, назначенное ранее на 22 апреля, так и запланированные на ближайшие месяцы выборы.
"Я считаю, что был сделан правильный шаг в связи с тем, что и общероссийское голосование и местные выборы были отложены, как раз наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, и президент, и ЦИК как раз пошли по пути заботы о здоровье, безопасности граждан", - добавил Брод.
Он предположил, что к лету пандемия пойдет на спад "и все эти процессы подготовки к общероссийскому голосованию, единому дню голосования возобновятся".
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"Пока оснований для тревоги по единому дню голосования, который намечен на сентябрь, нет. Если летом будет объявлена кампания, то как раз она будет соответствовать всем своим календарным планам", - пояснил он.
Брод добавил, что он не сторонник совмещать единый день голосования и общероссийское голосование по поправкам в конституцию.
"Это совершенно разные процессы. Региональные, муниципальные выборы, которые также пройдут в единый день голосования, они тоже потребуют серьезной подготовки и осмысления гражданами программ, кандидатов. Будут достаточно, я считаю, конкурентные, интенсивные выборы. (...) Я считаю, организаторы выборов должны уделить им максимальное внимание", - сказал он.
Брод отметил, что интерес к голосованию по поправкам также сохраняется.
"Это время как раз очень полезно использовать для осмысления гражданами сути поправок самих, процедуры голосования и естественно усилению общественного контроля, который будет необходим, чтобы обеспечить прозрачность общероссийского голосования", - резюмировал Брод.
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Единый день голосованияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСовет по правам человека при Президенте РФАлександр БродПолитика
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