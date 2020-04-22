В СПЧ прокомментировали идею о переносе единого дня голосования

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Разговоры о переносе единого дня голосования сейчас не имеют никакой правовой основы, поскольку связанные с ним избирательные процессы ещё даже не начались, заявил член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод.
"Появляются и такие, будем говорить, провокационные заявления относительно переноса единого дня голосования, но они абсолютно не имеют под собой никакой правовой основы, потому что, во-первых, и избирательные процессы не были ещё объявлены в связи с единым днём голосования, который должен быть в сентябре, нельзя отменять, переносить то, что в правовом пространстве не объявлено", - сказал Брод на онлайн-круглом столе "Будущее демократии. Пандемия Covid и избирательное право".
Он назвал "правильным шагом" решение отложить как общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, назначенное ранее на 22 апреля, так и запланированные на ближайшие месяцы выборы.
"Я считаю, что был сделан правильный шаг в связи с тем, что и общероссийское голосование и местные выборы были отложены, как раз наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, и президент, и ЦИК как раз пошли по пути заботы о здоровье, безопасности граждан", - добавил Брод.
Он предположил, что к лету пандемия пойдет на спад "и все эти процессы подготовки к общероссийскому голосованию, единому дню голосования возобновятся".
"Пока оснований для тревоги по единому дню голосования, который намечен на сентябрь, нет. Если летом будет объявлена кампания, то как раз она будет соответствовать всем своим календарным планам", - пояснил он.
Брод добавил, что он не сторонник совмещать единый день голосования и общероссийское голосование по поправкам в конституцию.
"Это совершенно разные процессы. Региональные, муниципальные выборы, которые также пройдут в единый день голосования, они тоже потребуют серьезной подготовки и осмысления гражданами программ, кандидатов. Будут достаточно, я считаю, конкурентные, интенсивные выборы. (...) Я считаю, организаторы выборов должны уделить им максимальное внимание", - сказал он.
Брод отметил, что интерес к голосованию по поправкам также сохраняется.
"Это время как раз очень полезно использовать для осмысления гражданами сути поправок самих, процедуры голосования и естественно усилению общественного контроля, который будет необходим, чтобы обеспечить прозрачность общероссийского голосования", - резюмировал Брод.
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