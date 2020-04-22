В СПЧ прокомментировали идею о переносе единого дня голосования

"Появляются и такие, будем говорить, провокационные заявления относительно переноса единого дня голосования, но они абсолютно не имеют под собой никакой правовой основы, потому что, во-первых, и избирательные процессы не были ещё объявлены в связи с единым днём голосования, который должен быть в сентябре, нельзя отменять, переносить то, что в правовом пространстве не объявлено", - сказал Брод на онлайн-круглом столе "Будущее демократии. Пандемия Covid и избирательное право".