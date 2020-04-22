В Калужской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Калужской области за сутки выросло на 42 - до 372 человек, сообщило правительство региона.
Накануне сообщалось о 330 инфицированных.
"По данным на 22 апреля в регионе 372 случая заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Врио губернатора региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале отметил, что если накануне новых заболевших было 72 человека, то в минувшие сутки число новых подтвержденных диагнозов снизилось.
"Надеюсь, что динамика снижения будет сохраняться", - написал Шапша.
По его словам, зафиксирован рост заболеваемости в Боровском районе. Там, по последним данным, 76 зараженных. "Такой скачок вызван очагом инфекции в общежитии, находящемся на территории Этномира. Парк Этномир с 28 марта закрыт для посещения. Все лица, контактировавшие с носителями инфекции, установлены, и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия", - сообщил Шапша.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в регионе скончались восемь пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.