В Калужской области рассказали о новых случаях коронавируса

"По данным на 22 апреля в регионе 372 случая заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

"Надеюсь, что динамика снижения будет сохраняться", - написал Шапша.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в регионе скончались восемь пациентов с коронавирусом.