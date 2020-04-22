Тверские клиники обеспечили резервными источниками питания

ТВЕРЬ, 22 апр - РИА Новости. Задействованные в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией больницы в Тверской области дооснащены резервными источниками питания, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя.
"Это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение учреждений, которые задействованы в проведении лабораторных исследований и лечении пациентов с коронавирусом, в случае отключения электричества", - сказал глава региона.
По информации пресс-службы областного правительства, в больницах Тверской области продолжается оснащение коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией – сейчас развернуты 350 коек, в том числе обеспеченных кислородом. Всего же будут оснащены 1380 таких коек.