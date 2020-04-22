В Австрии число жертв коронавируса достигло 510 человек

ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 510, всего заразились 14,9 тысячи, сообщило во среду министерство внутренних дел республики.

Во вторник сообщалось о 491 жертве.

По последним данным, всего в стране заразились 14 925 человек (плюс 52 за сутки), 11 328 выздоровели (плюс 357 за сутки). Госпитализированы 700, из них 176 - на интенсивной терапии.

Австрия во вторник, 14 апреля, начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также следить за тем, чтобы они носили маски и соблюдали дистанцию.

Ограничения на выход из дома в нынешнем виде сохраняются до конца апреля. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.