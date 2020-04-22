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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T12:20
https://ria.ru/20200422/1570401342.html
В Австрии число жертв коронавируса достигло 510 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570102528_0:142:3137:1907_1036x0_80_0_0_1374b9d3aa5bd72170868b0eda87deec.jpg
РИА Новости

В Австрии число жертв коронавируса достигло 510 человек

12:20 22.04.2020
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© РИА Новости / Филипп БремЖенщина на велосипеде в Вене
Женщина на велосипеде в Вене
© РИА Новости / Филипп Брем
ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 510, всего заразились 14,9 тысячи, сообщило во среду министерство внутренних дел республики.
Во вторник сообщалось о 491 жертве.
По последним данным, всего в стране заразились 14 925 человек (плюс 52 за сутки), 11 328 выздоровели (плюс 357 за сутки). Госпитализированы 700, из них 176 - на интенсивной терапии.
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Австрия во вторник, 14 апреля, начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также следить за тем, чтобы они носили маски и соблюдали дистанцию.
Ограничения на выход из дома в нынешнем виде сохраняются до конца апреля. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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