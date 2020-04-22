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2020-04-22T12:50
https://ria.ru/20200422/1570401259.html
В московское метро в среду не смогли попасть 600 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570395996_0:0:3099:1743_1036x0_80_0_0_f3b0f135865b79c091b61372b42a5ac8.jpg
РИА Новости

В московское метро в среду не смогли попасть 600 человек

12:19 22.04.2020 (обновлено: 12:50 22.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир у турникета на станции метро "Сходненская" в Москве
Пассажир у турникета на станции метро Сходненская в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир у турникета на станции метро "Сходненская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В среду 600 человек не смогли попасть в метро Москвы, потому что их "Тройка" не была привязана к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова.
"На 9 утра сегодня (час пик) 600 человек не смогли попасть в метро, потому что их "Тройка" не была привязана к цифровому пропуску. При этом у 100 из них пропуск все-таки был, но они не привязали его к транспортной карте", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что, даже если пропуск привязан, нужно проверять это до поездки на портале transport.mos.ru.
Согласно указу мэра, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, то есть только электронные карты.
Номера электронных карт необходимо включить в уже полученные цифровые пропуска, внести изменения в действующий пропуск нужно не менее чем за 5 часов до начала поездки. Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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