В московское метро в среду не смогли попасть 600 человек

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В среду 600 человек не смогли попасть в метро Москвы, потому что их "Тройка" не была привязана к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова.
"На 9 утра сегодня (час пик) 600 человек не смогли попасть в метро, потому что их "Тройка" не была привязана к цифровому пропуску. При этом у 100 из них пропуск все-таки был, но они не привязали его к транспортной карте", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что, даже если пропуск привязан, нужно проверять это до поездки на портале transport.mos.ru.
Согласно указу мэра, с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, то есть только электронные карты.
Номера электронных карт необходимо включить в уже полученные цифровые пропуска, внести изменения в действующий пропуск нужно не менее чем за 5 часов до начала поездки. Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен.
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