В московское метро в среду не смогли попасть 600 человек

"На 9 утра сегодня (час пик) 600 человек не смогли попасть в метро, потому что их "Тройка" не была привязана к цифровому пропуску. При этом у 100 из них пропуск все-таки был, но они не привязали его к транспортной карте", - говорится в сообщении.