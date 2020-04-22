В Венгрии число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венгрии превысило 2 тысячи, на фоне распространения инфекции власти Будапешта вводят обязательное ношение масок в общественных местах, сообщает Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венгрии превысило 2 тысячи, на фоне распространения инфекции власти Будапешта вводят обязательное ношение масок в общественных местах, сообщает издание Daily News Hungary

Как говорится на сайте канцелярии правительства Венгрии, за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 70, общее число зараженных составляет 2168 человек. Всего, по данным властей, 295 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19, выздоровели, 225 скончались.

Во вторник вечером мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил, что со следующего понедельника все жители столицы страны, которые пользуются магазинами, рынками и такси, должны будут носить маски или применять другие средства, закрывающие лицо. По его словам, ранее власти города также обязали с понедельника носить маски пассажиров общественного транспорта.

С 12 марта в Венгрии действует чрезвычайное положение, закрыты границы для иностранцев. В стране также отменены все культурные и спортивные мероприятия, все магазины, за исключением продовольственных и аптек, закрыты, рестораны работают до 15.00. С 28 марта власти ограничили передвижение на территории страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.