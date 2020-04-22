Список товаров первой необходимости расширен в Подмосковье

Согласно изменениям от 21.04.2020 в постановлении Губернатора Московской области № 108-ПГ в список товаров первой необходимости вошли синтетические моющие средства и товары бытовой химии, семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.

"Производители и продавцы указанных товаров могут возобновить свою деятельность на территории Подмосковья", - приводится цитата главы ведомства Натальи Егоровой.