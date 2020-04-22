Кадыров анонсировал бесплатную раздачу полумиллиона масок жителям Чечни

Ранее, в начале апреля, по инициативе властей жителям республики так же бесплатно раздали 400 тысяч медицинских масок, закупленных общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тысяч медицинских масок для жителей республики, их будут раздавать бесплатно", - заявил Кадыров в прямом эфире в соцсети Instagram .

Он выразил уверенность, что в ближайшее время режим самоизоляции будет снят, но до этого необходимо строго соблюдать ограничительные меры.