Кадыров анонсировал бесплатную раздачу полумиллиона масок жителям Чечни

ГРОЗНЫЙ, 22 апр – РИА Новости. Жителям Чечни бесплатно раздадут 500 тысяч медицинских масок для профилактики коронавируса, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее, в начале апреля, по инициативе властей жителям республики так же бесплатно раздали 400 тысяч медицинских масок, закупленных общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тысяч медицинских масок для жителей республики, их будут раздавать бесплатно", - заявил Кадыров в прямом эфире в соцсети Instagram.
Он выразил уверенность, что в ближайшее время режим самоизоляции будет снят, но до этого необходимо строго соблюдать ограничительные меры.
По данным регионального минздрава, в Чечне зарегистрировано 303 случая коронавирусной инфекции COVID-19, 5 летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.