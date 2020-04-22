Прошедший год признали самым теплым в истории метеонаблюдений в Европе

ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Предыдущий год оказался самым теплым в истории наблюдений в Европе, говорится в докладе программы Европейской центра среднесрочных прогнозов погоды Copernicus о ситуации с климатом в мире, опубликованном в среду.
Служба программы Copernicus по вопросам изменения климата выпустила в среду ежегодный всесторонний обзор состояния климата в 2019 году. Согласно документу, 2019 год был самым теплым годом в истории Европы. При этом в прошлом году было зарегистрировано три периода исключительно теплой погоды - в феврале, июне и июле, что привело к рекордно высоким температурам. В некоторых частях Европы температура летом была на 3-4 ° C выше, чем обычно. Интенсивные тепловые волны в июне и июле также привели к рекордным температурам в некоторых европейских странах, включая Францию и Германию. Кроме того, условия летней засухи повлияли на растительный покров во многих частях континента.
В Европейской части Арктики температура воздуха была ниже рекордных за последние годы значений. В 2019 году температура воздуха в этом регионе как над морем, так и над сушей была выше средней на 0,9°С. Несмотря на то, что летом температура была близка к средней, короткая тепловая волна, обрушившаяся на континентальную Европу в конце июля, сместилась на север, в результате чего на севере Скандинавии были побиты рекордные за все время температурные режимы, а в Гренландии произошло рекордное таяние льдов.
Также в 2019 году наблюдалось самое большое количество солнечных часов с момента регистрации данных в 1983 году. Это подчеркивает растущую тенденцию преобладания солнца на всем европейском континенте за последние 40 лет. Больше всего солнца было в Испании, Франции, Центральной Европе и большей части Восточной Европы.
Как отмечают эксперты европейской программы, в долгосрочной перспективе в последние 40 лет наблюдается устойчивая тенденция к потеплению климата. При этом 11 из 12 самых теплых годов в Европе приходятся на период после 2000 года. Уровень парниковых газов в атмосфере также растет.