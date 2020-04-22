Прошедший год признали самым теплым в истории метеонаблюдений в Европе

Как отмечают эксперты европейской программы, в долгосрочной перспективе в последние 40 лет наблюдается устойчивая тенденция к потеплению климата. При этом 11 из 12 самых теплых годов в Европе приходятся на период после 2000 года. Уровень парниковых газов в атмосфере также растет.