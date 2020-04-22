В Минздраве оценили готовность коечного фонда в регионах

"На настоящий момент, как вы знаете, идет активный процесс подготовки коек, коечного фонда для регионов для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По состоянию на вчера готовность составляла более 82%. И к 28 апреля процесс подготовки коечного фонда должен быть завершен в соответствии с указом президента", - рассказал Кузнецов в рамках круглого стола "Общественный контроль в системе мер, направленных на реализацию политики противодействия социальным угрозам, вызванным пандемией коронавируса", организованного Общественной палатой РФ.