В Минздраве оценили готовность коечного фонда в регионах

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Готовность коечного фонда в регионах РФ для пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию по состоянию на вторник составляла более 82%, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"На настоящий момент, как вы знаете, идет активный процесс подготовки коек, коечного фонда для регионов для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По состоянию на вчера готовность составляла более 82%. И к 28 апреля процесс подготовки коечного фонда должен быть завершен в соответствии с указом президента", - рассказал Кузнецов в рамках круглого стола "Общественный контроль в системе мер, направленных на реализацию политики противодействия социальным угрозам, вызванным пандемией коронавируса", организованного Общественной палатой РФ.
Кузнецов также отметил, что ситуация с коронавирусом сейчас развивается по благоприятному сценарию.
"У нас на данный момент достаточно низкая смертность", - добавил помощник министра.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 58 тысяч человек, всего скончались от болезни 513 человек, выздоровели 4420.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.