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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T12:08
https://ria.ru/20200422/1570400750.html
Синоптик рассказал, когда в Москве зацветет черемуха
https://cdn23.img.ria.ru/images/152632/36/1526323602_0:180:3004:1870_1036x0_80_0_0_f07fc5168ce77557458cca3468c5dabe.jpg
РИА Новости

Синоптик рассказал, когда в Москве зацветет черемуха

12:08 22.04.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОса на цветке черемухи
Оса на цветке черемухи
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Оса на цветке черемухи. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Черемуха в Москве зацветет в начале мая, когда среднесуточная температура установится выше плюс 5 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Я думаю, что черемуха, которая зацветает у нас одной из первых, зацветет только в первых числах мая", - сообщила Позднякова.
Она пояснила, что для начала активного цветения необходимо, чтобы среднесуточная температура держалась на уровне выше плюс 5 градусов. "Мы рассчитываем, что такая температура будет 28 апреля, но для цветения необходимо накопленное тепло", - добавила синоптик.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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