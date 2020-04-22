Синоптик рассказал, когда в Москве зацветет черемуха

"Я думаю, что черемуха, которая зацветает у нас одной из первых, зацветет только в первых числах мая", - сообщила Позднякова.

Она пояснила, что для начала активного цветения необходимо, чтобы среднесуточная температура держалась на уровне выше плюс 5 градусов. "Мы рассчитываем, что такая температура будет 28 апреля, но для цветения необходимо накопленное тепло", - добавила синоптик.