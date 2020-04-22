На Ямале рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

"Все три новых случая приходятся на Новый Уренгой. Это одиночные очаги. У двоих жителей города коронавирусная инфекция выявлена после того, как они были обследованы в связи с заболеванием внебольничной пневмонией... Еще один новый случай, зафиксированный в Новом Уренгое, приходится на жителя микрорайона Коротчаево. Заболевший госпитализирован... Известно, что он вернулся из Украины", - говорится в сообщении.