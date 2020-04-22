На Ямале рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апр - РИА Новости. Три новых случая коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе приходятся на крупнейший город региона Новый Уренгой, один из заболевших приехал из Украины, сообщает окружной оперативный штаб по профилактике инфекции.
Согласно данным штаба, на Ямале коронавирус в общей сложности выявлен у 149 человек, один из инфицированных ранее скончался. В стационарах лечатся 86 пациентов, семеро - в тяжелом состоянии, им проводят искусственную вентиляцию легких.
"Все три новых случая приходятся на Новый Уренгой. Это одиночные очаги. У двоих жителей города коронавирусная инфекция выявлена после того, как они были обследованы в связи с заболеванием внебольничной пневмонией... Еще один новый случай, зафиксированный в Новом Уренгое, приходится на жителя микрорайона Коротчаево. Заболевший госпитализирован... Известно, что он вернулся из Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в оперштабе, за сутки на Ямале выписали шестерых ранее инфицированных жителей, выздоровели пять человек в Салехарде, где крупный очаг две недели назад выявили в окружном управлении МВД, а также один - в Пуровском районе. "Итого сегодня на Ямале от коронавирусной инфекции выздоровели 28 человек", - приводятся в сообщении слова главы окружного штаба, замгубернатора ЯНАО Татьяны Бучковой.
Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 30 апреля.
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