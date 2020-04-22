Выехавших на шашлыки жителей Ингушетии привлекли к ответственности

НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии привлекли к административной ответственности почти два десятка местных жителей, которые выехали в горы на шашлыки, нарушив режим самоизоляции, сообщает региональное МВД.
"В воскресенье, 19 апреля, рейд сотрудников отделения МВД по Джейрахскому району выявил массовый выход жителей республики в горы на шашлыки… Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, составив 17 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации" КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи КоАП РФ предусматривает для граждан штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
По данным МВД, среди нарушителей режима самоизоляции не было ни одного человека в состоянии алкогольного опьянения.
В Ингушетии 397 заболевших коронавирусом, при этом 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 8 – на аппаратах ИВЛ. В республике скончались 13 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики, выздоровели 50 человек.
Ранее глава региона Махмуд-Али Калиматов заявил, что одной из причин резкого роста числа заболевших коронавирусом в республике является высокая плотность населения, а также низкий уровень самодисциплины местных жителей.
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