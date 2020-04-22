Выехавших на шашлыки жителей Ингушетии привлекли к ответственности

Санкция данной статьи КоАП РФ предусматривает для граждан штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

По данным МВД, среди нарушителей режима самоизоляции не было ни одного человека в состоянии алкогольного опьянения.

В Ингушетии 397 заболевших коронавирусом, при этом 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 8 – на аппаратах ИВЛ. В республике скончались 13 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики, выздоровели 50 человек.