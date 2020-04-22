Андрей Елинсон: репутация составит 30% стоимости бизнеса

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Репутация компании как социально ориентированного предприятия станет одним из важнейших факторов ее стоимости в результате пандемии COVID-19, считает управляющий партнёр инвестиционной компании А1 (входит в состав "Альфа-Групп") Андрей Елинсон.
Он выступил на онлайн-конференции "Этические дилеммы. Кризис все спишет?", прошедшей в среду в рамках проекта "Антихрупкость 2020" бизнес-школы "Сколково". Представители российского бизнеса обсудили в ходе конференции актуальные проблемы общечеловеческой и корпоративной этики в деловом сообществе в условиях пандемии, в том числе, влияние репутации компании на стоимость ее активов и положение на рынке.
"В эпоху кризиса фактор репутации в стоимости бизнеса резко возрастает. Если сегодня репутация занимает около 10% стоимости компании, через год она будет составлять как минимум 30%", – привели в инвесткомпании слова Елинсона.
Управляющий партнер А1 также предложил создать в крупнейших российских корпорациях специальные волонтёрские подразделения для помощи малому бизнесу и малоимущим категориям граждан. По его мнению, крупный бизнес уже берёт на себя часть ответственности по поддержанию структур гражданского общества, помогая в этом государству, и эта тенденция выйдет за рамки борьбы с последствиями кризиса.
В конференции приняли участие президент бизнес-школы "Сколково" Андрей Шаронов, президент МТС Алексей Корня, сопредседатель ОНФ Алексей Комиссаров, другие бизнесмены и общественные деятели.