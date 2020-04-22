Андрей Елинсон: репутация составит 30% стоимости бизнеса

"В эпоху кризиса фактор репутации в стоимости бизнеса резко возрастает. Если сегодня репутация занимает около 10% стоимости компании, через год она будет составлять как минимум 30%", – привели в инвесткомпании слова Елинсона.

Управляющий партнер А1 также предложил создать в крупнейших российских корпорациях специальные волонтёрские подразделения для помощи малому бизнесу и малоимущим категориям граждан. По его мнению, крупный бизнес уже берёт на себя часть ответственности по поддержанию структур гражданского общества, помогая в этом государству, и эта тенденция выйдет за рамки борьбы с последствиями кризиса.