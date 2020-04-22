2020-04-22T13:12
2020-04-22T13:12
https://ria.ru/20200422/1570400575.html
Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция
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РИА Новости
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РИА Новости
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Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин
проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
2020-04-22T13:12
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74886813&type=mp4
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Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин
проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Как ранее пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, это главный руководящий орган в этой работе.
Всего в России COVID-19 диагностировали у 57 999 человек, 4420 вылечились, 513 умерли от заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.