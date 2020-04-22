В Абхазии российские военные проводят дезинфекцию от коронавируса

СУХУМ, 22 апр - РИА Новости. Специалисты Черноморского флота совместно с Минобороны Абхазии и санитарно-эпидемиологической службой республики утром в среду приступили к дезинфекционным мероприятиям, направленным против распространения COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе абхазского военного ведомства.
Ранее сообщалось, что прибывшие в Абхазию из Крыма подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота помогут республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Мероприятия по дезинфекции начались с центрального военного госпиталя Минобороны в посёлке Гулрыпш, который находится недалеко от Сухума. Дезинфекция пройдёт и на других объектах нашего ведомства, а также во всех районах республики - в местах массового скопления", - сказал начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.
На сайте военного ведомства республики уточняется, что для дезинфекции будут применяться 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.
Ранее сообщалось, что абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике. Первым заболевшим оказался житель города Гагра. Вторым - член его семьи, третьим - житель дома, в котором проживает первый заразившийся. Один из пациентов был выписан во вторник и отправлен домой.
В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухум и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.