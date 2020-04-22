В Абхазии российские военные проводят дезинфекцию от коронавируса

Ранее сообщалось, что прибывшие в Абхазию из Крыма подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота помогут республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Мероприятия по дезинфекции начались с центрального военного госпиталя Минобороны в посёлке Гулрыпш, который находится недалеко от Сухума. Дезинфекция пройдёт и на других объектах нашего ведомства, а также во всех районах республики - в местах массового скопления", - сказал начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.