Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачу

"Даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие, могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на 5-8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации. Две трети умерших от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники", - говорится в сообщении.