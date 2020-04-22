Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачу

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
"Даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие, могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на 5-8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации. Две трети умерших от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что многие москвичи своевременно не обращаются за медицинской помощью при симптомах ОРВИ, считая это простудой или сезонной аллергией. Самолечение подвергает смертельному риску здоровье самих пациентов, напоминает оперштаб.
В Москве зафиксировано почти 32 тысячи случаев COVID-19, летальных исходов – 261.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.