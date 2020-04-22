В Челябинской области дома-интернаты для пожилых закроют на карантин

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Все дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов закроют в Челябинской области на карантин сроком на один месяц в связи с угрозой коронавирусной инфекции, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
"Продолжается работа с группами риска, в том числе с организованными коллективами стационарных учреждений социальной защиты. Единичные случаи COVID-19 были выявлены у таких сотрудников. Поэтому принято решение о переводе социальных учреждений на карантин. Речь идет о домах-интернатах для престарелых граждан и инвалидах, они наиболее уязвимы в нынешних условиях, в том числе из-за хронических заболеваний", - сказал он журналистам.
Карантин продлится не менее месяца, уточнил он. На двухнедельном карантине будут и сотрудники этих учреждений.
Как сообщалось ранее, у двух сотрудниц коррекционной школы-интерната №5 в Магнитогорске выявили коронавирусную инфекцию, учреждение закрыто на карантин. Также интернат для умственно отсталых детей в Троицке закрыли на карантин до 24 апреля после того, как у одной из сотрудниц учреждения выявили коронавирус.
По данным на утро среды, в Челябинской области подтверждено 116 случаев коронавирусной инфекции, два человека, у которых коронавирус был сопутствующим заболеванием, скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.