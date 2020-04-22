В Челябинской области дома-интернаты для пожилых закроют на карантин

"Продолжается работа с группами риска, в том числе с организованными коллективами стационарных учреждений социальной защиты. Единичные случаи COVID-19 были выявлены у таких сотрудников. Поэтому принято решение о переводе социальных учреждений на карантин. Речь идет о домах-интернатах для престарелых граждан и инвалидах, они наиболее уязвимы в нынешних условиях, в том числе из-за хронических заболеваний", - сказал он журналистам.