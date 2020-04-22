Власти Москвы напомнили об ответственности за нарушение карантина

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министр правительства Министр правительства Москвы , начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков напомнил об ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что москвичи с симптомами ОРВИ, которым не поставили диагноз COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции, как и те, у кого подозревают коронавирус . Их домочадцам разрешается выходить из дома по бытовым нуждам, но на транспорте можно ехать только в медицинское учреждение.

Данчиков подчеркнул, что нарушающим карантин людям с симптомами ОРВИ также грозит штраф в четыре тысячи рублей. По его словам, режим самоизоляции для них практически аналогичен тому, что действует для больных коронавирусной инфекцией.

"Исключением является разрешение больным ОРВИ пользоваться транспортом для того, чтобы посетить медицинское учреждение. Это значит, что покидать квартиру запрещено. Нельзя выйти в магазин, поехать на работу или вынести мусор. Для покупок можно обращаться в службы доставки", — сказал министр.

Он добавил, что проживающие вместе с заболевшим ОРВИ тоже должны соблюдать режим самоизоляции, но им разрешается выйти в ближайшие магазин, аптеку, вынести мусор, выгулять домашних животных, но не далее, чем в 100 метрах от дома. Пользоваться транспортом им нельзя, за исключением поездок в больницу, для чего также нужен цифровой пропуск.

По словам Данчикова, для контроля за соблюдением режима самоизоляции будут применяться камеры фото- и видеофиксации, а также технологии электронного мониторинга местоположения людей, в том числе с использованием технических устройств и программного обеспечения.